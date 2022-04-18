Sinan Vardar: Ismael hoca, umarım gerekli olan operasyonu bir an önce hayata geçirir

Ghezzal ve Batshuayi dün de takımın önemli güçleriydi. Beşiktaş’ta dün takımın en iyisi oyunda kaldığı 77 dakikada Rıdvan Yılmaz’dı. Akıllı Bıdık Rıdvan artık tam bir hücum silahı olarak dikkat çekiyor. Montero ve Necip çok çalıştı ve her zaman hazır olduklarını gösterdiler. Beşiktaş, Ismael’in göreve geldikten sonra önemli bir ilerleme kaydetti. Dün de son ana kadar golü kovaladı ama maalesef bu takımın kadrosunda ciddi bir revizyon ihtiyacı var. Ismael Hoca, umarım gerekli olan operasyonu bir an önce hayata geçirir. Yoksa gelecek sezon bu puan kayıpları Beşiktaş’ın çok canını yakar.
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