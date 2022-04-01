Sinan Vardar: Beşiktaş yeni bir döneme giriyor

Beşiktaş’ın bu sezon en çok koşan 17. takım olmasının sistemle anlatılır yanı yok. Beşiktaş yeni bir döneme giriyor.

Yıllardır belirtiyorum; üreterek kazanmalıyız. Türk gençleri dünyanın en yetenekli gençleri ve patlamaya hazır bomba gibiler…

Beşiktaş ve Türk Futbolunun gençlik ateşine ihtiyacı var. Serdar Saatçı, Emirhan İlkhan, Berkay Vardar, Demir Ege Tıknaz gibi genç yeteneklerin yanı sıra öz kaynak düzeninde 17 yaşındaki sol kanat oyuncusu Avtandil Duishoev de gelecek vaadeden önemli oyunculardan…

Ismael bu gençlerle Beşiktaş’ın ufkunu açabilir. Unutmadan; Beşiktaş Yönetimi bu gençlerle bir an önce sözleşme yinelemelidir.

Sinan Vardar’ın yazısı