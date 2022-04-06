Sinan Birdal: Rusya da Batı’yı ekonomik yıpratma savaşına çekmiş olabilir

İtalyan sanayici iş adamları örgütü La Confindustria’nın Başkanı Carlo Bonomi geçen cumartesi Roma’da sanayi işletmelerinin yüzde 16’sının ya üretimi yavaşlattığı ya da durduğunu açıkladı. Bonomi’ye göre önümüzdeki üç ay içinde bu oran yüzde 46’ya çıkacak. Almanya’da hem büyük sanayi hem sendika temsilcileri panik halde Ukrayna’daki savaşın ekonomik etkisinin giderilmesini ve derhal bir çözüm bulunmasını talep ediyor. ABD’deki benzin fiyatları ve enflasyon kasımdaki ara seçimlere hazırlanan Biden’ın onay oranlarını iyice düşürmüş durumda. Dolayısıyla, Batı Ukrayna’da Rusya’yı askeri bir yıpratma savaşına çektiğini düşünüyorsa, Rusya da Batı’yı ekonomik bir yıpratma savaşına çekmiş olabilir. Macaristan ve Sırbistan’daki seçimlerde Putin’le dost liderlerin oy arttırarak iktidarda kalmaları ekonomik kozun hafife alınmaması gerektiğini herkese kanıtlamış olmalı. Bakalım askeri harcamaları arttırma politikası stagflasyonu yenecek bir ekonomik canlanma sağlayacak mı? Mesele şu ki, böyle bir canlanma Rusya’nın askeri politikasına bir etki etmeyeceği gibi orta ve uzun vadede esas olarak halkların canına okur.
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