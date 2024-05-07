Sinan Ateş iddianamesi kabul edildi

Eski Ülkü Ocakları genel başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin hazırlanan tartışmalı iddianame kabul edildi.

Sinan Ateş. (Twitter)

Ateş, Ankara’da 30 Aralık 2022’de arkadaşı Selman Bozkurt’la bir binadan çıktığı sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmıştı.

Ancak hazırlanan iddianamede kritik çoğu detayın görmezden gelindiği ortaya çıkmıştı.

Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan 22 sanık, ‘tasarlayarak öldürme‘, ‘öldürmeye teşebbüs’ ‘suça azmettirme’ ve ‘suça yardım etme’ suçlarından yargılanacak.

Mahkeme, dava için duruşma günü belirleyecek.

Başsavcılık 22 şüpheli hakkındaki iddianameyi Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti. AA’ya göre mahkeme iddianameyi kabul etti.

Bu arada hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilen diğer 17 kişi hakkındaki soruşturma ayrı bir dosya üzerinden sürdürülecek.