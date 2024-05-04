Sinan Ateş cinayeti iddianamesinde azmettirme gerekçesi yok

Sinan Ateş cinayeti iddianamesinde azmettiricilerin görmezden gelinmesi tepki çekti.

Sinan Ateş. (Twitter)

Eski Ülkü Ocakları genel başkanı Sinan Ateş, Ankara’da 30 Aralık 2022’de arkadaşı Selman Bozkurt’la bir binadan çıktığı sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmıştı.

MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 21 kişi tutuklanmıştı.

Tetikçi Özyağcı cinayetten günler sonra yakalanıp tutuklanmıştı.

Ancak DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre iddianamede kritik çoğu detay görmezden gelindi.

Azmettirici yok

İddianamede, dosyanın şüphelisi olan ve Sinan Ateş’in adresinin bulunması talimatını verdiği bilirkişi raporuna yansıyan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın adı hiç geçmedi.

Ayrıca cinayetin neden işlendiğine ilişkin iddianamede bir değerlendirme yok. Şüpheliler cinayeti örgütlü bir şekilde işlese de herhangi bir suç örgütü isnadı bulunmuyor.

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’in Ahmet Yiğit Yıldırım’ı suçlayan ifadesi de iddianameye geçirilmedi.

Cinayetin azmettiricisi olarak yer alan eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’a bu talimatı kimin verdiği belirtilmedi.

Yine Demirbaş’ın dönemin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde yakalandığı bilgisi de iddianameye yazılmadı.

Bu arada savcılığın Ahmet Yiğit Yıldırım’ın da arasında bulunduğu tutuksuz şüpheliler yönünden dosyayı ayırdığı öğrenildi. Bu şüpheliler yönünden soruşturma devam edecek.

Ateş ailesinden tepki

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş X hesabındaki paylaşımda iddianameye şu sözlerle karşı çıktı:

“İddianame burada. Peki, azmettiriciler nerede? Böyle bir suikasti birkaç çapulcunun tasarlayıp planladığına inanmamızı gerçekten bekliyor musunuz?”