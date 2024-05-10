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Yaramazlara biraz batar!

Şimşek’in ‘tasarruf’ programı sızdı: İki-üç maaşlılar da pakette

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklayacağı ‘tasarruf’ paketinin birden fazla maaş alan kamu görevlilerini de kapsadığı öne sürüldü.

Fotoğraf: AA

Şimşek, enflasyonla mücadele kapsamında gündeme aldıkları ‘kamuda tasarruf ve tedbir’ programının ayrıntılarını pazartesi açıklayacağını duyurmuştu.


Bloomberg’in Ankara muhabiri Fırat Kozok, tasarruf paketiyle ilgili kulis bilgisini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kozok’un paylaşımına göre kararlardan bazıları şöyle:

  • Fiziki ilerlemesi yüzde 75’in altındaki projeler yavaşlayacak
  • İki-üç maaşlıların limiti aşan bölümleri bütçeye aktarılacak
  • Sadece emekliler yerine yeni alım yapılabilecek
  • Taşıt, bina alım ve kiralamaları duracak

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