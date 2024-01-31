Şimşek: Sürdürülebilir büyüme için enflasyonun düşük olması lazım

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sürdürülebilir yüksek büyüme için enflasyonun düşük olması gerektiğini vurguladı.

Mehmet Şimşek. (AA)

Şimşek, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin 2024 yılı ilk olağan toplantısında konuştu. AA’nın haberine göre Şimşek’in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Dezenflasyon, enflasyonda düşüş dünyada devam ediyor. Küresel olarak baktığınız zaman enflasyonun yüzde 8,1 düşmesi öngörülüyor bu sene için. Enflasyon şoku küreselde 2020’de çok belirgin hale geldi ve biz şu an üçüncü yıldayız.

*Fiyat istikrarının olmadığı bir yerde öngörülebilirlikten bahsedemezsiniz, makro finansal istikrardan bahsedemezsiniz. Fiyat istikrarı bu programın özüdür, önceliğidir. Çünkü fiyat istikrarını sağlayamazsak sizin arzuladığınız tarzda nitelikli, sürdürülebilir ve rekabetçi bir sanayi asla olmaz. Sadece illüzyon olur, geçici dönemsel kazanımlar olur. Kalıcı, sürdürülebilir yüksek büyümenin bir tane ön koşulu var, o da fiyat istikrarıdır.

‘FED enflasyonu nasıl indirdiyse biz de öyle yapıyoruz’

*Bizim dezenflasyon programının çerçevesi çok basit. Burada tekerleği yeniden keşfetme çabası yoktur. Uluslararası normlar nasılsa odur. FED enflasyonu nasıl indirdiyse, Avrupa Birliği nasıl indirdiyse, Brezilya, Meksika nasıl indiriyorsa biz de öyle yapıyoruz.

Büyümeyle enflasyon arasındaki gerilimden bahsedildi. Böyle bir gerilim yok. Bu gerilim olsa da kısa vadelidir, konjonktüreldir, kalıcı bir gerilim yoktur. Tam aksine sürdürülebilir yüksek büyüme için enflasyonun düşük olması lazım. Esas istikrarsız büyüme ve niteliksiz büyüme enflasyonun yüksek olduğu dönemlerdedir.

Vergi reformu sinyali

*Verginin tabanını büyüteceğiz, verginin hakkıyla alınmadığı alanlarda çaba göstereceğiz.