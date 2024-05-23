Şimşek duyurdu: Vergi kaçıranları ihbar edenler ikramiyeyle ödüllendirilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kaçıranları ihbar edenlerin ikramiyeyle ödüllendirileceği bir uygulamanın geldiğini açıkladı.

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Şimşek, yeni uygulamayı X hesabından duyurdu.

Vergi kayıp ve kaçağıyla etkin mücadelelerinin devam ettiğini belirten Şimşek şunları kaydetti:

“Vatandaşlarımızın daha kolay ve hızlı bir şekilde ihbarda bulunabilmeleri için Gelir İdaresi Başkanlığımız yeni kanalları devreye aldı.

İhbarlara yönelik yapılacak vergi incelemesi sonucu ihbarda verilen bilgiye istinaden tespit edilen vergi ve vergi kaybı cezasının yüzde 10’u tutarında ihbar ikramiyesi ödenebilecek.”

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) internet sitesindeki duyuruya göre vatandaşlar ihbar ve şikayetlerini her an yapabilecek.

Başkanlık, BİP Vergi İhbarı Servisi, X ve Instagram ihbar hesapları ve WhatsApp İhbar Hattı (05521890189) yollarını da hizmete açtı.