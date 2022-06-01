Simi Liu Barbie’nin Ken’i olmak için tüm vücuduna ağda yaptırdı: En acı verici deneyimlerimden biri

Barbie filminde Ken’i canlandıracak oyunculardan biri olan Simu Liu rolü için bütün vücuduna ağda yaptırmak zorunda kaldığını anlattı: En acı verici deneyimlerden biriydi.

Fotoğraflar: Reuters-Warner Bros.

Bugüne kadar hep animasyon olarak ekranda hayat bulan Barbie bu kez kanlı canlı oyuncularla beyazperdeye taşınıyor. Margot Robbie’nin Barbie karakterini canlandıracağı filmin yönetmen koltuğunda Greta Gerwig var.

2023’te vizyonda olması planlanan filmde Barbie’nin partneri Ken karakterini canlandıracağı söylenen Liu, Independent’a rolü için tüm vücuduna ağda yaptırdığını anlattı: “Ağda benim için hiç değilse eğitici oldu. Hayatımın en acı verici deneyimlerden biriydi. Bu süreçten her ay geçen cesur kadınlara karşı hayranlık kazandım”

Liu filmle ilgili söylentilere dair yorum yapmaktan kaçındı.