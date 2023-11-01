Şimdi de ‘evlilikte yaşa takılanlar’ çıktı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yeni evlenen çiftlere vereceği ‘evlilik kredisi’ ile ilgili kriterler açıklandı. Buna göre, 150 bin liralık krediye yalnızca 18-27 yaş arası kişiler başvurabilir.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim vaatleri arasında yer alan, yeni evlenen çiftlere iki yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz kredi desteğiyle ilgili bazı detaylar açıklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş gazetecilere yaptığı açıklamada, bütün kriterleri oluşturduklarını belirterek şu bilgileri paylaştı:

“Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz, öncelikle oradaki gençlerimize destek olmak istiyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk. Gelir kriteri var. 18-27 yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamak kriterleri de var. Bu kriterlere uyan herkes faydalanabilecek. Tabii tüm bunlar Meclis’te görüşülecek.”