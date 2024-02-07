Şili’nin eski devlet başkanı Pinera helikopter kazasında öldü

Eski Şili devlet başkanı Sebastian Pinera (74) kendisini taşıyan helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Pinera’nın ofisinden dün akşam yapılan açıklamada, Pinera ve beraberindekileri taşıyan helikopterin Şili’nin Los Rios bölgesinde Ranco Gölü’ne düştü düştüğü bildirildi.
Açıklamada, düşen helikopterde Pinera’nın yaşamını yitirdiği belirtildi.
Helikopter kazasında 3 kişinin de yaralandığı kaydedilen açıklamada, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Pinera, 2010-2014 ve 2018-2022 yılları arasında ülkenin devlet başkanıydı.
Pinera’nın ismi Pandora Belgeleri’ndeki yolsuzluk dosyalarında geçiyordu.