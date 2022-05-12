Şilili müzik efsanesi ‘İnti-İllimani Historico’, Türkiye’ye geliyor

Şilili efsane müzik grubu ‘İnti-İllimani Historico’, Türkiye’ye geliyor.

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1967 yılında kurulan grup, o tarihten bu yana farklı enstrüman kullanımlarıyla dünya çapında tanınmaya başladı. 1973 yılında Şili’de seçimle başa gelmiş Salvador Allende’yi deviren Pinochet’in iktidara gelmesi sonrası 14 yıl ülkelerine geri dönemediler.

Grubun şarkıları Türkiye’deki müzisyenler tarafından da defalarca seslendirildi. Müzikte ‘Nueva Canción’ yani ‘yeni türkü’ hareketinin öncülerinden olan grup, ismini Güney Amerika’daki yerlilerin dilinden alıyor.

Uzun sürenin ardından Türkiye’ye gelecek olan grup, 24 Haziran’da İstanbul’da, 25 Haziran’da İzmir’de, 26 Haziran’daysa Ankara’da konser verecek. İnti-İllimani’ye Moğollar ve Peyk gibi gruplar da eşlik edecek.