Silahlı saldırıya uğrayan Zeynel Karalar’ın özel kalem müdürü hayatını kaybetti

Adana Büyükşehir Belediyesi’nde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Samet Güdük.

AA’nın haberine göre belediyenin merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi’ndeki hizmet binasında Özel Kalem Müdürlüğü’ne giren M.G. (44), Müdür Vekili Samet Güdük’e tabancayla ateş etti.

Ağır yaralanan Güdük, kaldırıldığı özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Güdük’ün hastane önünde bekleyen yakınları gözyaşı döktü.

Polis ekipleri, belediyenin halk ekmek biriminde çalıştığı belirlenen zanlıyı gözaltına aldı.

Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Adana Valiliğinden paylaşılan yazılı açıklamada olayın alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı kaydedildi.

Karalar: Geldi bana yalvardı

Karalar, gazetecilere zanlının belediye personeli olduğunu belirterek şunları dedi:

“Bizim işe aldığımız birisi. Karısı kovmuş evden, geldi bana yalvardı, ‘Karımla konuş, beni işe aldır.’ dedi. Karısıyla konuştum, işe aldık. Böyle bir şey aklımızın ucundan, hayalinden geçmez. Gelmiş orada konuşmuş, ayrılırken ‘Kusura bakma’ demiş, sıkmış. Personel olduğu için kimse üstünü arama gereği duymamış.”