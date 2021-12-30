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Yaramazlara biraz batar!

Sigortaya tabi TL mevduat tutarı artırıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 2019 yılında 150 bin lira olarak belirlenen TL mevduata devlet güvencesi tutarını 2022 yılında uygulanmak üzere 200 bin liraya çıkardı.

TMSF’nin mevduat katılım fonu tutarını yeniden belirleyen kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararla, gerekli işlemleri yerine getirmek üzere Sigorta ve Risk İzleme Daire Başkanlığı yetkili kılındı.


Resmi Gazete’de 16 Aralık’ta yayınlanan yönetmelikle, bankalarda gerçek kişiler adına açılmış olan ve çek keşidesi dışında ticari işlemlere konu olmayan TL, döviz ve kıymetli maden cinsinden hesapların mevduat sigortası tutarlarının TMSF tarafından her yıl yeniden değerleme oranı nispetinde artırılmasına yönelik hüküm koyulmuştu.

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