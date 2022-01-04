Sigaraya 4 lira zam

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Philip Morris Marlboro grubuna 4 lira zam geldiğini duyurdu.
Sigara ve içkiden alınan Özel Tüketim Vergisi’ne dün yüzde 47 zam yapılmıştı. Böylece bir paket sigaradan alınan vergi tutarı 9,76 liradan 14,39 liraya yükselmişti.
Aybaş, yeni tarifeyi Twitter hesabından paylaştı.
Buna göre Marlboro Red/Touch 25 lira olurken, Marlboro Touch Blue/Gray/White 24 liraya yükseldi. Parliament 25 lira 50 kuruşa, Murattı ise 23 liraya çıktı. Lark 22, Chesterfield 21 lira 50 kuruş oldu.