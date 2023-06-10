Şifre paylaşımına kısıtlama Netflix’in abone sayısını uçurdu

Netflix’in abone sayısında, ‘şifre paylaşımına’ getirilen kısıtlamadan sonra büyük bir artış görüldü.

Eskiden kullanıcılar, kendi cihazlarından başkasının hesabıyla Netflix’teki içerikleri izleyebiliyordu. Buna kısıtlama getiren Netflix’se 23 Mayıs’ta kullanıcılara ek üyelik için 7,99 dolar daha ödemesi şartını koymuştu.

Bu politika abonelik sayısının artmasını sağladı.

Teknoloji sitesi The Verge’un Antenna verilerinden aktardığına göre, politika değişikliğinden sonra günlük ortalama kayıt sayısı 73 bine yükseldi. Bu, Netflix’in önceki 60 günlük ortalamasına göre yüzde 102’lik bir artışa denk geliyor.

Ayrıca Antenna’ya göre bu dönemde gelen abone sayısı, Mart-Nisan 2020’deki karantina dönemlerinden sonra Netflix’in topladığından daha fazla.