Şiddetten kurtulmak için çarşafla alt kata inmeye çalışan kadın düşerek yaralandı

Kayseri’de bir kadın, kocasının şiddetinden kurtulmak için 3’üncü kattaki evinin balkon demirine bağladığı çarşafla alt kata inmeye çalışırken düşerek yaralandı.
AA’nın haberine göre, Kocasinan ilçesi Ahi Evran mahallesi 745. sokakta 10 katlı bir binanın 3’üncü katında yaşayan C.Ö. ile kocası Y.Ö. arasında tartışma çıktı.
Bir süre sonra kocasının şiddetinden kaçmak için balkon demirine çarşaf bağlayarak alt kata inmeye çalışan C.Ö, düşerek ağır yaralandı.
C.Ö, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. C.Ö’nün eşinin şiddetinden kaçmak için balkondan alt kata inmeye çalıştığı iddia edilirken, kadının kocası Y.Ö. gözaltına alındı.