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Yaramazlara biraz batar!

Sıcaktan bunalanlara güzel haber: İstanbul’a yağış geliyor

Marmara Bölgesi’nin doğusu ile İstanbul’da sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Meteoroloji 1’inci Bölge Müdürlüğü, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava beklendiğini kaydetti.


İstanbul ve bölgenin doğusunda Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile Tekirdağ ve Kırklareli’nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı (karayel), öğleden sonra kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yarından itibaren hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalacağını belirtirken, İstanbul’da sağanak yağış öngördü.

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