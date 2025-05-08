Sıcaklıklar düşüyor: Hafta sonu serin ve yağışlı olacak

Hafta sonu yurt genelinde serin ve yağışlı hava etkili olacak.

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Sıcaklıkların ülke genelinde yedi ila sekiz derece düşmesi bekleniyor.

Üç büyükşehirde hava durumu

AA’ya konuşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu üç büyükşehirde hava durumu şöyle olacak:

İstanbul

* İstanbul’da yarın için yağış beklenmiyor. Kentte cumartesi sabah ilk saatlerden itibaren gök gürültülü yağış etkili olacak. Pazar İstanbul’da parçalı bulutlu bir havanın hakim olacak. Hava sıcaklığı İstanbul’da şu anda 24 ila 25 derece civarında. Sıcaklık cumartesi ve pazar yer yer 20 derecenin altına inecek. Sıcaklık hafta ortasına doğru kademeli olarak tekrar artacak diyebiliriz.

Ankara

* Ankara’da cuma kuzey ve batı kesimlerde kısa süreli ve yerel sağanak yağışlar görülecek. Cumartesi ve pazar Ankara’da yine il genelinde aralıklarla gök gürültülü sağanak geçişleri var. Ankara’da en yüksek sıcaklık 27 ila 28 derecelerde seyredecek. Hafta sonundaysa yedi ila sekiz derecelik düşüşle birlikte 19 ila 20 derecelere inecek.

İzmir

* İzmir’de bir yağış beklenmiyor. Hava çoğunlukla parçalı ve az bulutlu olacak. İzmir’deki sıcaklık şu anda 32 ila 33 derecelere kadar yükseldi. Hafta sonu gelecek sistemle birlikte pazar ve pazartesi günleri İzmir’de 26 ila 27 derecelik en yüksek sıcaklık var.

Çelik, ülke genelinde hava durumuna ilişkinse şunları söyledi:

* Hafta sonu ülke genelinde serin ve yağışlı havanın etkili olacak. Kuzey ve iç bölgelerin tamamında yağış görülebilir. Yağışlı sistemle beraber sıcaklıkta yedi ila sekiz derecelik düşüş bekleniyor. Şu anda mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden sıcaklık cumartesi kuzeybatıda, pazarsa ülke genelinde hızla azalarak mevsim normalleri civarı ya da yer yer bir ila iki derece altına inecek.

* Yarın hava çoğunlukla parçalı bulutlu geçecek ve iç kesimlerde kısa süreli yerel yağışlar görülebilir. Cumartesi ilk saatlerden itibaren Marmara’da bölge genelinde gök gürültülü yağışlar göreceğiz. Bu yağışlar yer yer kuvvetli olabilir. Öğle saatlerine doğruysa İç Anadolu’nun kuzey ve Batı Karadeniz’de gök gürültülü yağış geçişleri göreceğiz.

* Cumartesi günün ilerleyen saatlerinde ülkenin kuzey kesimlerinin tamamında yağışlar başlayacak. Pazarsa yağışlar doğuya doğru hareket edecek. Pazar yağışlar Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinin tamamında ve İç Anadolu’nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak şeklinde bekleniyor. Daha çok batı ve orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak görebiliriz.