Sıcaklık mevsim normallerinin üstünde seyredecek

Meteoroloji’nin tahminlerine göre Türkiye’nin tamamı güneşli bir gün geçirecek. Hava sıcaklıkları batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üstünde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yağış beklenmediğini duyurdu.
Kuzeydoğu kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üstünde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde batı ve güneybatı yönünden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İllere göre hava durumu
İstanbul 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Ankara 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İzmir 32°C
Az bulutlu ve açık
Antalya 32°C
Az bulutlu ve açık
Zonguldak, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
Trabzon 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
Erzurum 22°C
Az bulutlu
Diyarbakır 32°C
Az bulutlu ve açık