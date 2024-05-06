‘Siber’ dolandırıcılık operasyonu: 51 kişi yakalandı

19 ilde dolandırıcılara düzenlenen ‘sibergöz-38’ operasyonlarında 51 kişi yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 62 milyon lira hareketlilik tespit edilidi.

Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından operasyonun detaylarını paylaştı.

Buna göre Şırnak’ta 32, Manisa’da 13, Siirt’te üç, Diyarbakır’da üç şüpheli yakalandı.

İlk belirlemelere göre şüphelilerin banka hesaplarında 62 milyon lira hareketlilik olduğu tespit edildi.

Bu kişilerin sosyal medya platformları üzerinden vatandaşların kişisel verilerini elde edip, FETÖ terör örgütüne isimlerinin karıştığını söyleyerek tehdit ettikleri ifade edildi.

Ayrıca sahte araç ilanı, kiralık villa ve yüksek kazançlı yatırım vaadiyle yine vatandaşları dolandırarak haksız kazanç sağladıkları da belirlendi.

Operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve kredi kartına el konuldu.