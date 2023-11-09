Shell’den Greenpeace’e iki milyon dolarlık dava

Petrol şirketi Shell, Greenpeace eylemcilerinin şirketin petrol üretim gemisine binmesinin ardından Greenpeace’e 2,1 milyon dolarlık (60 milyon lira) tazminat davası açıyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Greenpeace eylemcileri, petrol sondajını protesto etmek için ocak ayında Kanarya Adaları yakınlarında Shell’in gemisine binip Norveç’e kadar seyahat etti. Dört Greenpeace aktivisti, gemiyi yüksek hızla takip eden şişme botlardan kendilerini gemiye çekmek için halat kullandı.

Gemi, Kuzey Denizi’ndeki henüz üretime girmeyen Penguins petrol ve gaz sahasına gidecekti.

Denizde petrol, gaz veya madencilik altyapısına karşı yapılan protestolar uzun süredir Greenpeace’in operasyonlarının bir parçası.

Shell’den dava

Shell Reuters’e gönderdiği bir e-postada, olay nedeniyle Greenpeace’e yönelik yasal işlemlerin sürdüğünü doğruladı ancak tazminat tutarları hakkında yorum yapmayı reddetti.

Reuters’sa gördüğü bir belgede tazminat tutatırının 2,1 milyon dolar olduğunu kaydetti. Bu tutarın içinde nakliye gecikmesinden dolayı oluşan zarar ve maliyetler, ekstra güvenlik masrafları ve yasal maliyetler yer alıyor.

Shell sözcüsü, denizde hareket halindeki bir gemiye binmenin ‘yasadışı ve son derece tehlikeli’ olduğunu söyledi. Sözcü, “Protesto hakkı temeldir ve buna kesinlikle saygı duyuyoruz. Ancak bunun güvenli ve hukuka uygun bir şekilde yapılması gerekiyor” dedi.