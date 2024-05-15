Sharjah Ustalar Uluslararası Satranç Şampiyonası başladı

Sharjah Ustalar Uluslararası Satranç Şampiyonası Birleşik Arap Emirlikleri, Sharjah kentinde başladı.

Fotoğraf: Türkiye Satranç Federasyonu

Türkiye’yi organizasyonda masters kategorisinde temsil edecek sporcular ve turnuva başlangıç sıralamaları şöyle:

Mustafa Yılmaz, 24

Ediz Gürel, 52

Vahap Şanal, 55

Yağız Kaan Erdoğmuş, 60

Emre Can, 61

Mert Yılmazyerli, 72

Ayrıca challangers kategorisinde Gülenay Aydın 42’nci sırada turnuvaya başlayacak.

Türkiye Satranç Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre masters, challangers ve futures kategorilerinde düzenlenen şampiyonada 59 ülkeden 155 ünvanlı 294 sporcu hamle yapacak.

Turnuva 23 Mayıs perşembe sona erecek.