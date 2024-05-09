Shakira vergi kaçakçılığından yırttı

Kolombiyalı pop yıldızı Shakira’nın İspanya’da vergi kaçakçılığı iddiasıyla ilgili bir başka soruşturma daha rafa kaldırıldı.

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Savcılar Shakira’yı paravan şirketler ağı kullanarak 2018’de vergi dairesini faiz ve düzeltmeler de dahil olmak üzere 6,6 milyon avro dolandırmakla suçlamıştı.

Euronews Türkçe’nin haberine göre bir ay sonra Shakira borcu kapatmak için 6,6 milyon avro ödedi.

Ancak savcılar delil yetersizliği nedeniyle soruşturmanın düşürülmesini tavsiye etti. Mahkeme de bu öneriyi kabul etti.

Mahkeme Shakira’nın vergi yetkililerini dolandırma niyetinde olmadığını da kaydetti.

Shakira, 2012 ile 2014 arasında elde ettiği gelirle ilgili ayrı bir vergi kaçakçılığı davasının açılış gününde savcılarla son dakika uzlaşmasına varmıştı.

Bu davada savcılar şarkıcının sekiz yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti. Shakira vergi makamlarını 14,5 milyon avro dolandırmakla suçlanıyordu.

O dönemde savcılar, duruşma sırasında Shakira’nın ödenmemiş vergi borcunu kapatmak için zaten 17,45 milyon avro ödediğini söyledi.