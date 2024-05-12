SGK: Bir emekliye bir buçuk çalışan düşüyor

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) şubat verilerine göre 15 milyon 351 bin kişi devletten emeklilik, malullük, ölüm aylığıyla dul ve yetim maaşı alıyor. 25 milyon 96 bin kişiyse sigortalı çalışan.

Fotoğraf: ANKA (Arşiv)

SGK Şubat 2024 verilerine göre aktif sigortalı çalışan sayısı şöyle:

SSK’li (4a), 18 milyon 400 bin 671 kişi

Bağ-Kur’lu (4b), 3 milyon 44 bin 555 kişi

Emekli Sandığı (4c), 3 milyon 651 bin 374 kişi

Buna karşın emeklilik, malüllük, ölüm aylığıyla dul ve yetim maaşı alan pasif sigortalı sayısıysa şöyle:

SSK’li 10 milyon 331 bin 697 kişi

Bağ-kur’lu 2 milyon 715 bin 100 kişi

Emekli Sandığı’ndan 2 milyon 304 bin 714 kişi

2020’ye kıyasla çalışan sayısı 1 milyon 752 bin kişi, EYT etkisiyle pasif sigortalı sayısıysa 2 milyon 860 bin 797 kişi arttı.

Tüm bu verilere göre aktif sigortalıların pasif sigortalılara oranı 1,63 düzeyine geriledi.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, AA’ya şöyle konuştu: “Uluslararası standartlara göre sosyal güvenlik sisteminde ‘dört’ çalışana karşı ‘bir’ emekli olması gerekiyor, bizde staj ve çıraklar düşüldüğünde bir emekliye bir buçuk çalışan düşüyor. Olumsuz bu tabloyu tersine çevirmek için istihdamı artırmamız ve kayıt dışıyla etkin mücadele etmemiz gerekiyor. Bilhassa özel sektörün istihdam ettiği ve kayıt altına almadığı göçmen ve sığınmacıların kayıt dışılığı beslediğine de dikkat edilerek, kayıt altına alınmış istihdamın artırılması için yoğun çaba harcanması gerekiyor.”