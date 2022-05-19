Sevilay Yılman: Aynur’u itibarsızlaştırmak için seferberlik başlattılar

Yasak sonrası kamuoyunda oluşan tepki sanırım o yasaklamanın perde arkasındaki köhnemiş zihniyetin asabını fena bozdu… Ki, bazı sosyal medya hesapları üzerinden Aynur’u itibarsızlaştırmak için adeta seferberlik başlattılar. Bulmuşlar çözüm süreci yıllarından bir foto…

Aynur’un 2011’de Almanya’da verdiği bir konser salonundan… Arkasında; “Öcalan’a özgürlük” pankartları, PKK bayrakları filan. Soktular o fotoğrafı dolaşıma ve “PKK destekçisi, terör destekçisi” ifadeleri eşliğinde Aynur hakkında olumsuz bir algı oluşturmaya çalışıp yasağı savunmaya kalktılar. Ben şimdi izninizle bu hesapların kullanıcılarına seslenmek istiyorum; Arkadaşlar… Boşuna kendinizi yormayın.

Çünkü bunu bu defa başarayamacaksınız! Çünkü Türkiye o eski Türkiye değil!

Ahmet Kaya’nın; ”Kürtçe bir türkü söyleyeceğim. Klip çekecek bir babayiğit arıyorum” dediği o gece yaşadıklarının benzerini hiçbir sanatçı bir daha yaşamayacak bu ülkede. O dönemler geride kaldı artık.

Sevilay Yılman’ın yazısı