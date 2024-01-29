Sevgililer Günü kampanyası: Hayvan barınağı ‘eski sevgilinizi kısırlaştıracak’

ABD’nin New Jersey eyaletindeki bir hayvan barınağı, Sevgililer Günü’ne özel hazırladığı kampanyayla eski sevgilisiyle hesaplaşmak isteyenlere ‘intikam’ fırsatı sunuyor.

Takvimler 14 Şubat’ı gösterdiğinde Sevgililer Günü nedeniyle çoğu çift birbirine hediye alıp sevgi mesajlarını içeren kart ve çiçekler gönderiyor.

Tüm dünyada aşk ve romantizmin kutlandığı bu özel günde Homeward Bound Evcil Hayvan Evlat Edinme Merkezi, aşkta kaybedenleri hatırlamış.

CNN‘in haberine göre barınak, öfkeli ve kırık kalplere 50 dolarlık bir bağış karşılığında yabani bir kediye eski sevgilinin adını verip kısırlaştırarak doğaya salmayı teklif ediyor.

Kampanya ‘Çünkü bazı şeylerin ürememesi gerekiyor’ yazılı bir broşürle tanıtılıyor.

Barınak, tam isimlerin kullanılamayacağını, kısırlaştırılmış adaşların yalnızca ilk isim veya takma adının kabul edileceğini söyledi.

Kampanya, barınağın sokak kedisi popülasyonunu kontrol etmeyi amaçlayan ‘yakala-kısırlaştır-serbest bırak’ çabasının bir parçası.