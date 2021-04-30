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Yaramazlara biraz batar!

Sevda Karaca: Milyonlar sıkış sıkış servislerde

Çarklar döner, üretim son sürat devam ederken, tam kapanma adı altında milyonlar sıkış sıkış servislerde, toplu taşıma araçlarında, bant başlarında, ofislerde, işyerlerinde dip dibe çalışmaya devam ederken, pandemi gerekçesiyle işçilerin 1 Mayıs’ı yasaklanıyor, bütün toplanmalar, bir araya gelmeler, etkinlikler, broşür bildiri dağıtımları askıya alınıyor.

Sevda Karaca’nın yazısı

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