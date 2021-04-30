Sevda Karaca: Milyonlar sıkış sıkış servislerde

Çarklar döner, üretim son sürat devam ederken, tam kapanma adı altında milyonlar sıkış sıkış servislerde, toplu taşıma araçlarında, bant başlarında, ofislerde, işyerlerinde dip dibe çalışmaya devam ederken, pandemi gerekçesiyle işçilerin 1 Mayıs’ı yasaklanıyor, bütün toplanmalar, bir araya gelmeler, etkinlikler, broşür bildiri dağıtımları askıya alınıyor.
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Sürdürülebilirliğin samimi hali
İster sosyal sorumluluk olsun ister sürdürülebilirlik, bence samimi olmalı bu işler ve ölçülü olmalı bu açıklamalar.
Bir romanın düşündürdükleri
Volker Kutscher’in ‘Goldstein’ adlı romanı 1931 Berlini’nde geçiyor. Otuzların Berlin’i Allah’ın belası bir yer.
Gergerlioğlu: Mesele iktidarın yıkılması değil, muhaliflerin alternatif sunmaması
Hem bizzat deşifre ettiği bir ‘işkenceci polis’ tarafından cezaevine götürülüşünü hem mahpusluk hallerini anlattı hem de iktidar ve muhalefete eleştirilerini dile getirdi.
Kim bu ekrandaki yabancı: Zoom oyunu mu yoksa pandemi yaşlandırıyor mu?
Aynaya yansıyan yüzünüz ya da pandemi sonrası dünya için daha geçerli tabirle, Zoom’daki yüzünüz yaşlanmış mı görünüyor? Bu Zoom’un size oynadığı bir oyun mu yoksa pandemi sahiden sizi yaşlandırıyor mu?
‘Alkış’tan duyulmayan çığlıklar: Doktora dokuz aylık bebeği için izin yok
Tam kapanma, beraberinde sağlık çalışanlarının çocuklarını da gündeme getirdi. Okulların, kreşlerin kapalı olduğu dönemde bakıcı da bulunamıyor.