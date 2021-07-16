Sevda Karaca: Kadınlara çıtası giderek düşen ‘hizalar’ çekiliyor

Kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçlar, kadınlar ve çocuklar üzerindeki ataerkil denetimi ve şiddeti adeta teşvik edercesine olağanlaştırılıyor, indirim üstüne indirim yapılarak cezasızlık alenileştiriliyor. Kadınlara çıtası giderek düşen “hizalar” çekiliyor, bu “hizalar” hukuken de kayda geçsin diye tüm yasal kazanımlara karşı büyük bir savaş açılıyor. Bu hiza, yaşamanın nefes alıp vermekten ibaret olduğu, kadın olmanın adeta “suç” olduğu bir hiza. Hizaya gelmiyoruz, haklarımızdan, hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz!
SON HABERLER
Kadıköy’de mozaik üstüne döşenen mermerin çatlakları…
Kadıköy’deki olayı yalnızca azınlıklara yapılan tacizle özetlemek doğru olmaz, zira senelerdir dozu artarak sürekli bir şeyler oluyor semtte. Farklı yaşam tarzlarına tahammülsüzlükle, rant hırsının kavşak noktasında konuşlanmış sağcı çakallığının, Kadıköy’deki mozaiği kaldırıp, mermer döşeme tutkusunun tarihi, AKP’den de eskidir
Rize’deki sel ve heyelanlarda ölü sayısı altıya yükseldi
Rize’de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ile heyelanlar nedeniyle altı kişi hayatını kaybetti.
Japonya’dan internet hız rekoru: Türkiye’dekinin 11 milyon katı
Japonya Ulusal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Enstitüsü’ndeki mühendisler, 319 terabit/sn hıza ulaşarak dünya internet hızı rekorunu kırmayı başardı. Türkiye ortalamasından 11.099.512 kat daha hızlı olan yeni rekor, saniyede 5 bin GTA V oyunu indirebilecek kadar güçlü.
Boğaziçili akademisyenler: Atamayla değil seçimle gelmiş rektörde ısrar edeceğiz
Bulu’nun görevden alınmasından sonra akademisyenlere bundan sonra ne olacağını, kendi rektörlerini nasıl seçeceklerini sorduk.
Türkiye, tweet sansüründe zirveye oynuyor
Sosyal medya platformu Twitter’ın 2020 raporuna göre hükümetlerin tweet sansür talebi arttı. Türkiye, Hindistan’ın ardından en fazla talepte bulunan ülke. Türkiye’yi Rusya ve Pakistan izledi.