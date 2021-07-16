Sevda Karaca: Kadınlara çıtası giderek düşen ‘hizalar’ çekiliyor

Kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçlar, kadınlar ve çocuklar üzerindeki ataerkil denetimi ve şiddeti adeta teşvik edercesine olağanlaştırılıyor, indirim üstüne indirim yapılarak cezasızlık alenileştiriliyor. Kadınlara çıtası giderek düşen “hizalar” çekiliyor, bu “hizalar” hukuken de kayda geçsin diye tüm yasal kazanımlara karşı büyük bir savaş açılıyor. Bu hiza, yaşamanın nefes alıp vermekten ibaret olduğu, kadın olmanın adeta “suç” olduğu bir hiza. Hizaya gelmiyoruz, haklarımızdan, hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz!

Sevda Karaca’nın yazısı