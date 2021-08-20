Sevda Karaca: İlk başta CHP’li kadınların itiraz etmesi gerekir

Erdoğan hükümetinin sınır ötesi operasyon kararlarına ve bölgede komşu halkların hayatlarını alt üst eden müdahalelerine yıllardır destek verirken, bugün “Sınır namustur” diyerek tümüyle cinsiyetçi, mülteci düşmanlığını körükleyici bir kampanyayla muhalefet ettiğini zanneden CHP’ye de değinmeden bitirmeyelim. Dünyanın göçmen deposu olmak için kapılar ardında ahlaksız, insanlık dışı anlaşmalar yapıp, hem ülke güvenliğini hem de gelen mültecilerin canını hiçe sayan bir mülteci politikası izleyen, kadınlara yönelik her türden şiddeti meşrulaştıran, gericiliği buna payanda yapan hükümete yönelik tepkiyi, şu an vahşet dolu bir ülkeden kaçmaya çabalayan mültecilere yöneltmek için bundan daha iyi bir slogan bulunamazdı! CHP, farklı milliyetlerden insanların tamamını “tacizci, tecavüzcü” olarak yaftalamak için aylardır süren propagandayı geriye çevirmek yerine, göçmenlere “namus düşmanı” muamelesi yaparak, üstüne mum dikmiş oldu. AKP’ye yarayan milliyetçi hezeyanın ateşine de benzin bidonuyla koşmuş oldu. Buna ilk başta CHP’li kadınların itiraz etmesi gerekir.
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