Sevda Karaca: ‘Barış istiyoruz’ demeden kimse faturayı göçmenlere kesemez

Hiç unutmamamız gereken gerçek şu; Türkiye’ye kadar gelmiş göçmenin ülkesini, şehrini, köyünü yaşanmaz hale getiren cihatçı çeteler üzerinden yürüyen vekalet savaşlarının ve güç mücadelelerinin sorumlularından biri, bizim de hayatımızı karartan mevcut rejim. Ülkeye gelen, savaşlar, kıtlıklar, ekonomik darboğazlar devam ettikçe daha da gelmeye devam edecek olan milyonlarca göçmenin yerinden yurdundan ayrılmak zorunda kalmasına neden olan cihatçı/selefi örgütleri besleyen, donatan ve sahada kullananlardan biri AKP iktidarı. Öncelikle Türkiye’nin cihatçı çetelerle, işgalci emperyalistlerle ilişkisini kesmesini talep etmeden, bölgede sürdürülen savaştaki rolünün hesabı istenmeden, “Barış istiyoruz” demeden kimse faturayı göçmenlere kesemez.
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