Sevda Karaca: Asgari ücret civarında ücretle çalışan kadınların oranı yüzde 60!

Kadınların ücret düzeyinin pek çok durumda yalnızca erkek işçilerden daha az olmadığı, asgari ücretten de az olduğu bilgisi, konuyu kadınlar için çok daha yakıcı hale getiriyor. Yeni açıklandı; kadın işçilerin dörtte biri asgari ücret bile alamıyor. Kayıt dışı istihdam kadın istihdamının yüzde 38.2’siyken, özel sektördeki kadın işçilerin yüzde 13’ü ise 1500 TL’nin de altında ücretle çalışıyor. Asgari ücret civarında ücretle çalışan kadınların oranı yüzde 60!

Kadınlar için asgari ücretin bile lüks haline gelmesi istihdam alanının cinsiyetçi yapısı ile iç içe bir durum. Bu da elbette toplumsal alanın her veçhesine sirayet eden ataerkinin bir görünümü. Kadınların “ek gelir getirenler” olarak konumlandırılması, ev içi yüklerin esas sorumlusu olarak görülmeleri ile ilgili. Tam da bu nedenle, kapitalist düzene içkin bir çelişki yaşanıyor her kriz döneminde. Bir yandan hanelerin tek ücretle ayakta kalmasını imkansızlaştıran geçim sorunu büyürken, kadınlar da gelir getirici işlere daha fazla yöneliyor, aynı dönemlerde işsizliğin de artışıyla piyasalardaki her işe ve koşula razı olmak zorunda bırakılan kadın işçilerin payına daha niteliksiz, tekrara dayalı, düşük ücretli işler düşüyor. Kadınlara layık görülen işler böyle olduğu için geçim yine olanaksızlaşıyor.

Sevda Karaca’nın yazısı