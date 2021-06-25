Sevda Karaca: 1 Temmuz günü her yerde sokakta olacağız

Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir gece yarısı hukuksuzca ve keyfi bir biçimde aldığı kararla İstanbul Sözleşmesi’nden tek taraflı olarak ayrılması süreci 1 Temmuz’da resmileşecek. Son 2 senenin önemli başlıklarından biri olan İstanbul Sözleşmesi, hem kadın hareketinin yıllardır sürdürdüğü mücadelenin somut bir belgesi olması nedeniyle, hem de devlete getirdiği yükümlülüklerle kadınların ve LGBTİ’lerin yaşam haklarının garanti altına alınmasını bir zaruret haline getirmesi, eşitsizliği şiddet sorununun temeline almasıyla önemli bir belge.

1 Temmuz günü ülkenin her yerinde sokak eylemleri yapılacak. Haklarımızın bir gece yarısı tek bir adamın aldığı kararla gasbedilemeyeceğini söylemek, İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik bu saldırı planının bir parçası olduğu, çok çeşitli haklarımızı hedefe koyan geniş saldırı furyasına karşı mücadele etmekten vazgeçmediğimizi dile getirmek için 1 Temmuz’a kadar ve 1 Temmuz günü her yerde sokakta olacağız.

Sevda Karaca’nın yazısı