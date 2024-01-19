SES, yılın ilham veren kadınlarını açıkladı

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ‘SES Yılın Kadınları’ ödüllerine, A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Kızılcık Şerbeti dizisinin de aralarında yer aldığı 13 kadın ve grup layık görüldü.

2023’de toplumsal cinsiyet eşitliği ve barış için dayanışmaya katkıda bulunan, kadın hakları mücadelesinde öncü, eşitlikçi ve feminist duruşuyla örnek olan, başarılarıyla kadınlara ilham veren veya sistematik baskılara direnerek dayanışmaya katkı sunan Türkiye ve dünyadan 13 kadın ve grup, halka açık oylamayla seçildi.

Kadınlara ödülleri dün Pera Müzesi’nde düzenlenen törenle verildi.

Kızılcık Şerbeti – Evrim Alasya

Kızılcık Şerbeti kadınlarına ödül

Sunuculuğunu Berna Laçin’in yaptığı gecede, televizyon ekranlarında ‘hesaplaşmayı’ başlatan Kızılcık Şerbeti dizisinden Evrim Alasya, Ceren Yalazoğlu Karakoç ve Sıla Türkoğlu ödüle layık görüldü. Bu coğrafyada kadınların çok ağır hikayeleri olduğunu söyleyen Alasya şunları kaydetti:

“Biz Kızılcık Şerbeti ile bu ağır hikâyelerin yüzde 1’lik kısmına giriş yapmaya çalışıyoruz ama tabi ki gerçek haliyle anlatmak çok mümkün olmuyor. Umarım bu coğrafyada kadınlar olarak hikâyelerimizi bir gün anlatabiliriz.”

Canan Dağdeviren ailesi

Canan sadece benim değil, dünyanın kızı

13 kadın arasında ‘elektronik sütyen’ icadıyla meme kanseri teşhisinde büyük bir çığır açan ve 2023 yılında BBC’nin ilham veren 100 kadın listesine giren Canan Dağdeviren de yer aldı. Dağdeviren adına ödülü almak için sahneye çıkan anne Mine Dağdeviren duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Canan sadece benim kızım değil; hem Türkiye’nin hem de tüm dünyanın kızı olduğu için çok mutluyum. Çünkü yaptığı çalışmalar, icatlar tüm insanlara hizmet olarak geri dönüyor. Çocukken de her şeyi merak eden, araştıran, cevabını bulana kadar öğrenmek isteyen bir çocuktu.”

Gamze Cizreli (solda), Ebru Baybara Demir

Yaptığım her işte ilhamım Atatürk

Gastronomi dünyasının Nobel’i olarak adlandırılan ‘Basque Culinary World Prize’ın 2023 kazananı ve alanında daha pek çok ödülün de sahibi Şef Ebru Baybara Demir ise ödülünü Big Chefs markasının kurucusu Gamze Cizreli’nin elinden alırken şu sözleri söyledi:

“Yaptığım her işte ilhamım Atatürk’tü. Ben İskenderun’daki mutfakta yüce Türk milletinin kim olduğunu öğrendim. Biz çok güzel bir ülkeyiz, çok güzel bir milletiz. Hepimiz büyük bir aileyiz ve ben aile içinde yapmam gereken görevi yaptım.”

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Gülseren Onanç ise bu yılın Dünya Bankası tarafından ‘eşitsizlik yılı’ ilan edildiğini hatırlatarak 13 kadına teşekkür etti:

“2023 yılında öncü çalışmaları, başarıları, örgütlü itirazları, Türkiye’de ve dünyada kadın dayanışmasına verdikleri destek için SES Yılın Kadınları’na minnet borçluyuz. Dayanışma ile eşitlik mücadelesi verdikleri için tekrar çok teşekkür ediyorum.”

Ödüller alan isimler şu şekilde:

Gecede dağıtılan ödüller şöyle:

Afet İçin Feminist Dayanışma adına Mara El Sanatları Atölyesi

Canan Dağdeviren

Akbelen’de ekolojik kıyıma direnen kadınlar adına Deniz Gümüşel ve Nejla Işık

A Milli Kadın Voleybol Takımı

Afganistan’da hakları için mücadelede eden kadınlar

Agrobay’da direnen işçi kadınlar adına Ayşe Büşra Yılmaz

EMEP Milletvekili Sevda Karaca

Şef Ebru Baybara Demir

Filistinli ve İsrailli kadınların barış örgütleri: Women of The Sun ve Womaen Wage Peace

Kızılcık Şerbeti dizisi adına Evrim Alasya, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Sıla Türkoğlu, Faruk Turgut

Salçalı Gündem adına Florence Konstantina Delight ve Çiçek Tahaoğlu

İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Enif Yavuz Dipşar

Yaşam Boyu Başarı Ödülü: KAMER Vakfı







