Şerzan Özgür: Gençlik, eğitim ihtiyacını düzenin ve kurumlarının insafına bırakmamalı

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Düzen okullarının, bireyleri belli amaçlar doğrultusunda yetiştirdiğini, okulların adeta birer laboratuvar olarak kullanıldığını belirtiyoruz. Bu anlamda günümüz okulları biraz da hapishanelere benziyor. Orada örgütlü hareket edip kendi öz bilincini koruyamayanlar, siyasal iktidarın ve sömürü odaklarının birer hizmetçisi konumuna düşmekten kurtulamaz.

Bu nedenle gençlik, kendi alternatif eğitim çalışmasını örgütlemelidir. Kendi eğitim ihtiyacını düzenin ve kurumlarının insafına bırakmamalıdır. Olduğu her yerde eğitim yapmalıdır. Her yeri eğitim mekanı haline getirmelidir. Gençlik, tıpkı tarihte sistem karşıtı toplulukların yaptığı gibi sistemden ayrı kendi eğitimini yapmalıdır. Toplumsal sorunların tümünü, eğitim konusu yapıp üzerine tartışmalıdır. Eğitim yaşamdan kopuk, özel bir faaliyet değildir. Eğitim doğrudan yaşamla ilişkili, yaşamı değiştirip dönüştüren kolektif bir faaliyettir. Buna hizmet etmeyen, insanlara ve sosyal ilişkilere etki yapmayan bir eğitim anlayışı kabul edilemez.

Dikkat edilirse, 68 kuşağı devrimcileri ve özgürlük hareketinin öncü kadrolarının yaptıkları ilk iş, kendilerini eğitmek ve halkın arasına karışıp halkı örgütlemek olmuştu. Yani kimse onları eğitmedi ve o zaman sistem, devrimci fikirleri bastırmak için okullarda büyük bir baskı da uyguluyordu. Ancak her şeye rağmen kendilerini eğitmeyi ve o oranda toplumu dönüştürmeyi kendileri için esas aldılar. Çünkü onlar, devrimin köklü bir toplumsal dönüşümle mümkün olduğunu ve bunun da yolunun eğitimden geçtiğini biliyorlardı. Ve yine dikkat edilirse, onlar için her mekan bir eğitim yeriydi.

Şerzan Özgür’ün yazısı