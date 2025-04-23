Servis şoförlüğü yapan KHK'lı öğretmen kaymakamlığın yazısıyla işten çıkarıldı

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Faruk Gergerlioğlu, Manavgat Kaymakamlığı’nın servis şoförlüğü yapan yapan KHK’lı öğretmenin işten atılmasını istediğini söyledi.

Faruk Gergerlioğlu. Fotoğraf: AA

Gergerlioğlu’nun X’ten konuya ilişkin paylaştığı açıklama şöyle:

“Bu ne rezalet? Nazi misiniz siz? KHK’lı öğretmen iş bulamayıp servis şoförlüğü yapınca Manavgat Kaymakamlığı yazı yollayıp işten atılmasını istemiş. 23 Nisan günü bu millete hakaretin belgesi bu! Utan Milli Eğitim Bakanlığı, Antalya Valiliği! Taş mı yesin bu öğretmen..!? Yazıklar olsun!”