Servis şoförlüğü yapan KHK'lı öğretmen kaymakamlığın yazısıyla işten çıkarıldı

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Faruk Gergerlioğlu, Manavgat Kaymakamlığı’nın servis şoförlüğü yapan yapan KHK’lı öğretmenin işten atılmasını istediğini söyledi.
Gergerlioğlu’nun X’ten konuya ilişkin paylaştığı açıklama şöyle:
“Bu ne rezalet? Nazi misiniz siz? KHK’lı öğretmen iş bulamayıp servis şoförlüğü yapınca Manavgat Kaymakamlığı yazı yollayıp işten atılmasını istemiş. 23 Nisan günü bu millete hakaretin belgesi bu! Utan Milli Eğitim Bakanlığı, Antalya Valiliği! Taş mı yesin bu öğretmen..!? Yazıklar olsun!”
Bu ne rezalet?— Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) April 23, 2025
Nazi misiniz siz?
KHKlı öğretmen iş bulamayıp servis şoförlüğü yapınca @TC_Manavgat yazı yollayıp işten atılmasını istemiş. 23 Nisan günü bu millete hakaretin belgesi bu!
Utan! @tcmeb @AntalyaValilik
Taş mı yesin bu öğretmen..!?
Yazıklar olsun! pic.twitter.com/nUSbVkSnir