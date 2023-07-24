Servet Yıldırım: Yüksek enflasyonla yaşamayı kabullenmişiz

Sorunun ve çözümün farkında olan Merkez Bankası’nın 2.5 puanlık artış kararı doğru yönde atılmış bir adımdır ancak yeterince güçlü değildir. Görünen o ki, yönetim katında da bir süre daha yüksek enflasyonla yaşamayı kabullenmişiz.

Çok yakında şirketlerimiz 2024 bütçe ve iş planlarını yapmaya başlayacaklar. Ve bu planlara şekil verecek temel varsayımlardan biri enflasyonun yüksek kalmaya devam edeceği olacak. Oysa bu sürece enflasyonist bekleyişler kırılmaya başlamış ve enflasyonun düşeceği beklentisi güçlenmiş olarak girilebilirdi. Fakat görünen o ki; Türkiye bir süre daha yüksek enflasyonla yaşamaya devam edecek; hesaplar buna göre yapılacak.