Servet Yıldırım: Türkiye için ‘Ne gerekiyorsa yapmak’tan başka bir yol kalmamış görünüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bundan iki hafta önce X hesabından yaptığı bir açıklamada “Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa yapacağız” demişti.

Bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanıyor. Mayıs ayından bu yana “gerekeni yapma” eğiliminde olan Merkez Bankası en son geçen toplantıda piyasanın da beklentisinin üzerinde 7.5 puanlık güçlü bir faiz artırımı yapmıştı. Bu haftaki toplantıya ilişkin anketler piyasanın 5 puan dolayında yeni bir artış daha beklediğini gösteriyor. Hatta Standard Chartered gibi 6 puan artış bekleyen kuruluşlar bile var.

Bu düzeyde bir faiz artış beklentisini yaratan faktörlerden biri ekonomi yönetiminden gelen “ne gerekiyorsa yapılacak” türü açıklamalar. Ama bundan daha önemli faktör enflasyonun geldiği seviye ve görünümün bozulmasıdır. Dolayısıyla enflasyon ile mücadelede çok zaman kaybeden Türkiye için “Ne gerekiyorsa yapmak”tan başka bir yol kalmamış görünüyor. Zaten merkez bankalarının görevi de fiyat istikrarını sağlamak için yetkileri dahilinde “ne gerekiyorsa” yapmak değil midir?

Servet Yıldırım’ın yazısı