Servet Yıldırım: Türk-Yunan gerilimi zirvedeyken Özal ile Papandreu'nun el sıkıştıkları yer Davos'tu

On binlerce doları gözden çıkaran iş adamlarının onca yolu aşıp bin bir zahmet ile bu küçük dağ kasabasına gelmelerinin nedeni Davos’un önemli buluşmaların mekânı olmasıdır. Forumda gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler ve samimi diyaloglar, katılımcıların birbirlerine yeni iş fırsatları yaratmak veya mevcut anlaşmaları geliştirmek adına güçlü bir ağ kurmalarına olanak tanır.

Davos 55 yıllık WEF tarihinde birçok önemli buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Bu buluşmalardan milyarlarca dolarlık iş bağlantıları, dostluklar ve ticari iş birlikleri doğduğu gibi çok önemli siyasi süreçlere de kapı aralandı. Mesela doğu ve batı Alman liderleri ilk defa burada bir araya geldiler; Almanya’nın birleşme fikri en somut haliyle Kohl-Modrow buluşmasında ortaya atıldı. Türk-Yunan geriliminin zirvede olduğu anda Özal ile Papandreu’nun el sıkıştıkları yer Davos’tu. Güney Afrika’nın ırkçı yönetiminin Devlet Başkanı De Klerk ile hapisten yeni çıkmış Nelson Mandela ilk burada buluştular. Şimon Peres ile Yaser Arafat ilk defa aynı karede Davos’ta yer aldılar. İsrail’in Gazze ve Eriha’dan asker çekmesi konusu orada konuşuldu. Çin ilk defa uluslararası arenaya burada çıktı, küreselleşmenin lideri olma iddiasını Davos’ta dillendirdi.

Bu yıl CNBC-e’den Berfu Güven ve Can Mumay Davos’ta olacaklar ve oradan Davos’ta olup biteni ve izlenimlerini an be an aktaracaklar. Aklıma bu noktada JP Morgan CEO’su Jamie Dimon’ın “Milyarderlerin milyonerlere orta sınıfın neler hissettiğini anlattıkları yer” tanımlaması geliyor. Ben de panelleri uzaktan da olsa Berfu ve Can ile uluslararası ajanslar aracılığıyla takip etmeye, milyarderlerin milyonerlere benim gibi orta sınıf hakkında neler anlattıklarını izlemeye çalışacağım.

