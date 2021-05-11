Servet Yıldırım: Sefalet endeksinde 10 yılda ikiye katlamışız

Sefalet endeksi ekonomist Arthur Okun tarafından 1970’lerde geliştirilmiş bir endekstir. Aritmetik olarak bir ülkedeki işsizlik ve enflasyon oranının toplamından oluşuyor. O ülkenin vatandaşlarının ekonomik durumu hakkında fikir veren basit ama çarpıcı bir göstergedir.

TÜİK Mart ayı istihdam verilerini dün açıkladı. Resmi işsizlik oranı yüzde 13.1. Mart ayı enflasyonu ise yüzde 16.2’ydi. Buna göre Türkiye’nin sefalet endeksi değeri yüzde 29.3. Bu rakam tek başına bir şey ifade etmeyebilir ama mesela 10 yıl önce 15.4’müş. Neredeyse yarısı. Yani Okun’un tanımına göre sefalette 10 yılda ikiye katlamışız. Aslında diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda sorunun boyutu daha iyi görülebiliyor. Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek sefalet oranına sahip birkaç ülkeden biri. Galiba Güney Afrika’dan sonra en kötü durumda olan biziz. Son güncel değer yok ama Hanke’nin endeksine göre ise 2020 sonu itibariyle Türkiye 89 ülkelik listede 21’inci sıradaydı. Bizden daha kötü durumda olanlar ise Venezuela, Zimbabwe, Surinam, Arjantin, Madagaskar, Sudan, İran, Angola, Haiti, Lesoto ve Peru gibi ülkeler.

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Servet Yıldırım’ın yazısı