Servet Yıldırım: Merkez Bankası bağımsızlığı raftan inecek mi?

Bağımsızlıktan kastedilen araç bağımsızlığıdır; yani yasayla belirlenen fiyat istikrarını sağlama amacına ulaşmak için Merkez Bankası’nın istediği para politikası araçlarını bir başka otoritenin onayına gerek duymadan serbestçe kullanabilmesidir. Ancak bizde fiiliyatta bu durumun gerçekleşmediği dönemler olmuştur. Mesela 2021 yılı ortasından itibaren “faiz neden-enflasyon sonuç” anlayışına uygun davranmaya başlayan Merkez Bankası bu araç bağımsızlığını kullanamamıştır.

Merkez Bankası üst düzey yöneticilerinin görev sürelerinin, atanma, çalışma ve görevden ayrılma kurallarının yasalarla siyasi baskıdan bağımsız olarak belirlenmesi anlamına gelen kurumsal bağımsızlık da aynı şekilde son yıllarda yerine getirilmemiştir.

Şimdi yeni bir merkez bankası başkanı var. Yeni Başkan Hafize Gaye Erkan muhtemeldir ki; üst yönetimde bazı değişiklikler yapacaktır. Ümit edilen, bankanın yeni dönemde yasayla kendisine tanınan bağımsızlığı kullanabilmesi; bu bağımsızlığın gereklerini yerine getirebilmesidir.

Servet Yıldırım’ın yazısı