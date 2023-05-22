Servet Yıldırım: Kimse politika faizine bakmaz oldu, gözler KKM’de

Kur Korumalı Mevduat (KKM) diye bir şey icat edildi, para ve kur politikasının ana aracı haline geldi. Bir ara gözden düşmüştü ama son haftalarda tekrar cazip hale geldi. Bankacılar harıl harıl müşterilerini arayıp onları KKM’ye ikna etmeye çalışıyorlar. Kur Korumalı Mevduat hesaplarının toplamı 2.3 trilyon liraya aşmış durumda. Sadece 12 Mayıs haftasında 144 milyar lira artmış. Çünkü bankalar Merkez Bankası’nın da yol vermesiyle çok yüksek faiz önermeye başladılar. Kimse politika faizine bakmaz oldu; gözler KKM’de. Görünürde Merkez Bankası faizi düşük tutuyor, artırmaktan kaçınıyor ama KKM üzerinden bankalar eliyle faiz arttırıyor. Mevduat faizleri yıllardır hiç bu kadar yüksek olmamıştı. KKM hikayesi sürdürülebilir bir durum değil.

Servet Yıldırım’ın yazısı