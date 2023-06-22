Servet Yıldırım: Faiz, beklenen enflasyonun üstünde belirlenmeli

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün tarihi toplantılarından birini gerçekleştirecek ve çok büyük bir ihtimalle 27 ay sonra ilk faiz artırımını yapacak. Böylece 2021 Eylül ayında “Yeni Ekonomi” adı ile uygulamaya giren model de resmen rafa kaldırılmış olacak.

Dün itibariyle piyasalarda ve şirketlerde tüm hesaplar yeni bir faiz artırım sürecinin başlayacağı şeklinde yapılıyordu. Artırımın boyutuna ilişkin farklı görüşler vardı. Epey taraftar bulan görüşlerden biri Merkez Bankası’nın bugün faizi yüzde 15-20’ye yükselteceği ve ardından gelecek iki toplantıda daha 5’er puanlık artışlarla süreci devam ettireceği şeklindeydi. Diğer bir görüş ilk etapta yüzde 25’e yükseltileceğiydi. Bir üçüncü görüş ise Banka’nın bir defa da yüklü bir artış yaparak faizi 35-40 civarına çekmesiydi.

Bana sorarsanız mevcut koşullarda, enflasyon görünümünde ve riskler altında en etkili yöntem üçüncü görüş, yani faizin beklenen enflasyonun üzerinde bir yerlerde belirlenmesidir.

Servet Yıldırım’ın yazısı