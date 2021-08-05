Servet Yıldırım: Enflasyonun MB’nin tahminine inmesi zor

Haziranın ardından temmuz rakamları da enflasyonun katılaşmaya başladığını teyit ediyor. Bu demektir ki, enflasyonla mücadelede bundan sonrası zorlu olacak.

Bundan sonra işimiz zor çünkü enflasyon düşüşünün önünde ciddi riskler var. Bu risklerin bir bölümü bizden bir bölümü ise dışarıdan kaynaklanıyor.

Bu tabloda enflasyonun yıl sonunda Merkez Bankası’nın daha geçen hafta revize ettiği 2021 tahmini olan 14.1’e inmesi zor görünmektedir. Şu ana kadar olamadı ama eğer aylık enflasyon bundan sonraki aylarda 2010-2020 ortalamaları dolayında seyretse bile yıl sonu enflasyonu yüzde 15.9’da kalacak. Dolayısıyla yılın geri kalan kısmında geçen yılkinden daha iyi bir performans göstermek gerekiyor. Aritmetiksel olarak yılın son iki ayında enflasyonda belirgin bir düşüş için fırsat var. Geçen yılın Ekim ayında yüzde 2.13; Kasım’da 2.30 ve Aralık’ta ise 1.25’lik yüksek artışlar vardı. Eğer işler şimdiden sıkı tutulur, dezenflasyonu destekleyici adımlar uygun bir parasal duruşa eşlik ederse yılın son çeyreğinde çıkacak “daha makul” aylık enflasyon rakamlarıyla TCMB tahminine yaklaşmak mümkün olabilir.

Servet Yıldırım’ın yazısı