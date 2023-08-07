Servet Yıldırım: Enflasyonun gerileyeceğine inanan tek bir kuruluşa bile rastlayamadım

Geçen hafta Merkez Bankası gelecek üç yıla ait enflasyon tahminlerini yukarı taşıdı. Perşembe günü Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandıktan sonra çıkan yabancı finans kuruluşlarının raporlarına baktım; onlar da hem 2023, hem de 2024 tahminlerini yukarı yönlü revize etmişler.

Mesela Morgan Stanley yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 62’ye yükseltmiş. Kuruluşa göre TÜFE gelecek yıl Mayıs ayında yüzde 67’yi görecek. Benzer revizyonlar diğer kuruluş raporlarında da görülüyor.

Bir yanda TL’nin seçimden sonra yaşadığı şiddetli değer kaybı, yine seçimlerin ardından vergilerde yapılan artırımlar ile yılbaşından bu yana gelen ücret artışları ve bunların enflasyona yukarı yönlü etkisi var. Diğer tarafta ise Merkez Bankası’nın haziranda başlattığı “ölçülü” ve “kademeli” faiz artırımları var.

Bu tabloya bakan yabancı kuruluş analistleri önümüzdeki dönemde enflasyonun yükselmeye devam edeceğini tahmin ediyorlar. Enflasyonun gerileyeceğine ve hedefe yaklaşacağına inanan tek bir kuruluşa bile rastlayamadım. Enflasyona yol açan faktörlere, bozulan beklentilere ve oluşan katılığa bakan, buna karşın Merkez Bankası’nın attığı adımları yetersiz bulan ve yüksek negatif reel faizin sürmekte olduğuna dikkat çeken yabancılar, Türkiye’nin enflasyonla yaşamaya devam edeceğini düşünüyorlar.

Servet Yıldırım’ın yazısı