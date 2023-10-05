Servet Yıldırım: Enflasyonda zirve henüz görülmedi

Salı günü açıklanan enflasyon rakamları çok iç açıcı gelmedi. TÜFE’deki aylık artışın bir önceki aya göre neredeyse yarı yarıya gerilemiş olmasına bakıp umutlananlar ya da üretici fiyat artışlarının tüketici fiyat artışının gerisinde kalmasına sevinenler oldu. Ama sonuçta, yüksek ve katılaşmış bir yıllık manşet enflasyon, güçlü bir çekirdek enflasyon ve bozulmuş beklentiler var karşımızda.

Tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) alt endekslerinden 128’inde fiyatlar artmış. Yani genele yaygın bir artış söz konusu.

Kısacası, Eylül rakamlarında sevinecek bir şey bulamadım ben. Her ne kadar Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan “Aylık enflasyon ana eğiliminde düşüşler başladı” dese de göstergeler bize enflasyonda zirvenin henüz görülmediğini söylüyor. Daha da kötüsünü görebiliriz. Zaten enflasyonun makul seviyelere inmesi konusunda da Erkan 2026’yı işaret ediyor. Erkan’ın Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda çizdiği tabloya göre “Önümüzdeki yıl başlayacak dezenflasyonun sürekliliğini sağlayarak 2025’te istikrar dönemine gireceğiz. Bu dönemde enflasyondaki gerileme hızlanırken öngörülebilirlik artacak ve 2026’da enflasyonu tek haneye yeniden indirmiş olacağız.”

Servet Yıldırım’ın yazısı