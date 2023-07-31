Servet Yıldırım: Enflasyon yüksek dedi, alkış aldı

Türkiye ve dünya piyasaları cumadan bu yana Merkez Bankası’nı ve başkanını alkışlıyor. Yeni yönetime ve bankaya övgüler düzülüyor. Banka ve başkanı bu alkışları ve övgüyü neredeyse iki yıldır başımıza bela olan enflasyonu aşağı çektikleri için değil, enflasyonun yükseldiğini tüm boyutlarıyla anlattıkları ve en az iki yıl daha yüksek enflasyonla yaşayacağımızı söyledikleri için aldılar. Garip bir durum değil mi?

Demek ki; ruh halimiz öyle bozulmuş ki; enflasyonun düşmesini değil, görünümün doğru aksettirilmesini, gerçeğin saklanmadan ortaya konulmasını yani şeffaf davranılmasını arzular olmuşuz. Bunun için 2023 sonunda enflasyonun yüzde 58 olacağını söyleyen Merkez Bankası’nı alkışladık.

Oysa normal şartlarda ve normal bir ülkede böylesi bir durumda “Senin asli görevin fiyat istikrarını sağlamak değil miydi? Para politikasını buna göre ayarlayıp, enflasyonu hedefine ulaştıracak şekilde parasal sıkılaştırmayı yapman gerekmez miydi? Neden yasal görevini yapmadın?” diye hesap sorulurdu.

Servet Yıldırım’ın yazısı