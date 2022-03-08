Servet Yıldırım: ‘Bu rakam zirve, enflasyon buradan döner’ demek isterdim

Ekim ayı ortasındaki bir köşe yazısında “Kur ve enflasyonun artmasına izin veren uygulamaların nedenini kavramaya uğraşıyorum” demiş ve “Olan biteni anlayan var mı?” diye sormuştum. O günlerde ekonomi yönetimi uygulanan para ve maliye politikalarında keskin bir dönüş yapmış ve yatırımcılar bu dönüşü yorumlamakta zorlanmışlardı.

Beş aylık gelişmeler gösteriyor ki o zaman ki yaklaşım arzulanan sonuçları vermek bir yana enflasyonu Ekim’de hayal bile edilemeyecek seviyelere taşıdı. Endişeli iktisatçıların deyişiyle macunu tüpten çıkardık ama şimdi yerine sokamıyoruz. Yıllık tüketici enflasyonu yüzde 54,44 ile 2002 yılının Mart ayından bu yana en yüksek seviyesine geldi. Üretici enflasyonu ise yüzde 105 ile 28 yıl sonra ilk defa üç haneye çıktı.

“Bu rakamlar zirvedir, enflasyon buradan aşağı döner” demek isterdik ama rakamlar ve gelişmeler öyle olmayabileceğini söylüyor.

Servet Yıldırım’ın yazısı