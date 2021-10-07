Servet Yıldırım: Bir bu eksikti

Türkiye’de özellikle imalat sanayiinde ithal girdi kullanımı yüksek. Ve biliyoruz ki; yüksek düzeyde ithal girdi kullanımı ülkedeki üretici fiyatlarını dışarıdan gelecek şoklara karşı açık hale getiriyor.

İthalat fiyatlarının üretici ve tüketici fiyatları üzerindeki etkisinin yanı sıra bir de döviz kuru geçişkenlik etkisi diye adlandırılan döviz kurlarındaki hareketlerin enflasyon üzerindeki kısa ve orta vadeli etkileri var. Çalışmalar bu her iki etkinin de Türkiye’de diğer ekonomilere göre yüksek olduğunu gösteriyor.

Bu nedenle dışarıda enflasyonun yükselmesi bizi farklı kanallardan zorlayacaktır. Mesela ABD’de enflasyonun başını kaldırması bizim için çifte tehlike demek.

Hem ABD’den ithal edilen ürünlerin ve girdilerin maliyetleri artacak, hem de Fed para politikasını beklenenden daha önce sıkmaya başlayacak. Yani TL üzerinde yeni baskı oluşacak, TL değer kaybedecek ve kurdan enflasyona olan etkiyi yaşayacağız. ABD’de faizlerin yükselmesi dalga dalga diğer ekonomilere de yayılacak; dünyada faizler artacak; artmasa bile düşüş duracak.

Bu demektir ki; bizim borçlandığımız para birimlerinin faizi artacağı için bir de borçlanma maliyetleri kanalından darbe yiyebileceğiz.

Servet Yıldırım’ın yazısı