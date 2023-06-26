Servet Yıldırım: Ana mesele, Merkez Bankası’nın bu tutumuna ne kadar tolerans gösterileceği

Merkez Bankası geç kalmış da olsa önemli bir adım attı ve para politikasında kritik bir U dönüşü yaptı. Merkez Bankası’nın 27 ay sonra yaptığı ilk faiz artırımı yeni bir sürecin başladığının ilanıdır. Böylece eski model rafa kaldırılmış oluyor.

Nitekim Banka da yaptığı Para Politikası Kurulu açıklamasında “Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir” diyerek sürecin başlatıldığını ilan ediyor.

Ana mesele ya da merak konusu ise Merkez Bankası’nın bu tutumuna ne kadar tolerans gösterileceğidir.